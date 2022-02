Final Fantasy VII The First Soldier: disponibili i personaggi del VII originale

Final Fantasy VII The First Soldier, Per festeggiare i 25 anni dall’uscita dello storico settimo capitolo, porta i personaggi con i poligoni in vista, in una versione che ricorda proprio i modelli originali, all’interno del battle royale. L’evento è disponibile da oggi 16 febbraio fino al 28 febbraio.

Le skin possono essere trovate attraverso i Premium Shinra Packs (FF7) A, che danno la possibilità di ottenere:

Cloud

Aeris

Barret

Tifa

e possono apparire anche skin ed accessori per chocobo.

Inoltre, è stata aperta una campagna video, in cui postare filmati gameplay di questa collaborazione con FF7: 7 fortunati estratti riceveranno 7 Shinra Pack Ticket, e se verranno inviati più di 100 video, ogni giocatore avrà 1 Shinra Pack Ticket.

Per l’occasione Square Enix ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.