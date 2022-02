No Man’s Sky si aggiorna con Sentinel

Da oggi 16 febbraio è disponibile Sentinel, l’aggiornamento 3.8 di No Man’s Sky, che porta tante novità nel titolo sci-fi di Hello Games. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Lo stesso creatore del gioco, Sean Murray, con suo tweet, ha fatto una lista sintetica delle novità:

Revisione del combattimento

Nuovi nemici

IA migliorata

Nuove storie e missioni

Spedizione di ecobiologia

Tutte le nuove armi

Revisione dei VFX delle armi

Active Camo

Mech AI costruibile

Sentinel HQ

Per sapere invece più nel dettaglio potete invece collegarvi al sito ufficiale.

L’aggiornamento è gratuito ed è per tutte le piattaforme (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5).

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che No Man’s Sky arriverà anche su Switch quest’estate, e al lancio su Steam Deck.