CORSAIR annuncia il case mid-tower 5000T RGB

CORSAIR, azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC, oggi ha presentato il nuovo case CORSAIR iCUE 5000T RGB. Un telaio dal design unico, disponibile nelle colorazioni bianco o nero, e con 208 LED RGB regolabili singolarmente, il case 5000T RGB vanta il sistema di illuminazione più completo mai integrato in un singolo case CORSAIR. Grazie ai pannelli in mesh ottimizzati per un flusso d’aria elevato ed allo spazio per l’installazione simultanea di due radiatori da 360 mm per un raffreddamento superiore, l’eleganza di 5000T RGB non passerà di sicuro inosservata.

Il case 5000T RGB è progettato per offrire fin da subito un impressionante comparto di illuminazione, i grazie a ben 160 LED RGB regolabili singolarmente compresi sulle strisce integrate e disposte su tre lati, oltre ad altri 48 LED RGB presenti sulle tre ventole CORSAIR LL120 RGB incluse. Tutto il sistema di illuminazione è già pre-cablato e pronto per essere utilizzato fin da subito grazie al controller iCUE COMMANDER CORE XT incluso, che consente di controllare con precisione la velocità di fino a sei ventole PWM, fornisce informazioni dettagliate per il monitoraggio del sistema ed un impareggiabile controllo dell’illuminazione.

Il modello 5000T RGB vanta un design minimale e caratteristiche ideate specificamente affinché assemblatori ed appassionati possano ottenere il massimo da ogni loro configurazione. L’interno spazioso può contenere fino a dieci ventole da 120 mm o più radiatori da 360 mm, grazie al comodo inserto posizionato sulla parete della scheda madre che consente configurazioni di raffreddamento con montaggio laterale. Per completare il tutto, il pannello laterale e superiore in mesh forniscono un flusso d’aria adatto a soddisfare le necessità di qualsiasi sistema.

Il case mid-tower CORSAIR iCUE 5000T RGB e i kit CORSAIR iCUE LC100 Case Accent Lighting Panels sono disponibili da subito nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.