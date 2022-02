Shadow Warrior 3 è entrato in fase gold

Ad inizio mese era stata annunciata la data di lancio, e da oggi sappiamo anche che lo sviluppo di Shadow Warrior 3 si è concluso. Il team Flying Wild Hog ha infatti twittato che il gioco è ora in gold ed è quindi pronto per essere consegnato, aggiungendo che il codice per le recensioni verrà distribuito ai media questa settimana.

Shadow Warrior 3, distribuito da Devolver Digital, sarà disponibile dal primo marzo su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Ancora non ci sono informazioni riguardo ad una versione nativa per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qui potete vedere i requisiti della versione PC, sotto, il tweet sul profilo ufficiale del gioco.