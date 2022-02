Two Point Campus: mostrato il corso di archeologia

Con la frase “ehi gente del passato, non avete più bisogno di queste, vero?” viene presentato il corso di archeologia di Two Point Campus, il prossimo gestionale universitario in sviluppo da parte di Two Point Studios (quelli di Two Point Hospital), pubblicato da SEGA.

Il filmato mostra i vari studenti, armati di cappello, pale, rilevatori e spazzolini alla ricerca di reperti. Cosa si troverà? Una civiltà perduta? Monete in legno? Magari se stessi!

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che Two Point Campus sarà disponibile dal 17 maggio su PC (via Steam) PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Sarà disponibile anche su Xbox Game Pass.