Final Vendetta: in uscita a maggio

Il picchiaduro a scorrimento laterale, Final Vendetta, verrà rilasciato per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e su PC.

Il publisher Numskull Games e la casa di sviluppo Bitmap Bureau hanno annunciato sui loro social l’uscita del gioco. Per quanto riguarda il PC la piattaforma scelta è Steam.

Il titolo verrà lanciato a maggio in forma digitale mentre per quanto riguarda le edizioni fisiche per console saranno disponibili attualmente solo in Europa.

Informazioni sul gioco (Steam):

Final Vendetta è un titolo beat’em up pieno d’azione per 1 o 2 giocatori, ispirato ai classici da sala giochi. Ha una grafica retrò spettacolare e una colonna sonora coinvolgente, con brani esclusivi degli Utah Saints! Azzuffati con ragazzacci e ragazzacce, facendoti strada con le cattive in un ambiente pericolosissimo.