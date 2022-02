Scathe: lo sparatutto verrà lanciato nel 2022

Lo sparatutto in prima persona, Scathe, verrà lanciato nel 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Per la versione su PC il titolo verrà rilasciato su Steam e Epic Games Store.

Il publisher Kwalee e lo studio di sviluppo Damage State hanno rilasciato, poche ore fa, un trailer sulla loro pagina Steam.

Informazioni sul gioco (Steam):

Scathe è un classico FPS con grandi pistole e demoni ancora più grandi. Tu sei Scathe, Enforcer delle Legioni dell’Inferno, forgiato dalla terra, dal Creatore Divino stesso. E tu, come i tuoi parenti caduti prima di te, devi dimostrare il tuo valore navigando in un labirinto subdolo, invischiato con il male demoniaco. Quindi, prendi il tuo martello infernale e preparati a scatenare la tua onnipotente furia! Usa la forza bruta e la velocità estrema di Scathe per farti strada attraverso gli abomini più grotteschi dell’Inferno, mentre cerchi le Pietre infernali e sconfiggi gli onnipotenti Guardiani che le proteggono.

Qui sotto potete vedere il trailer, dalla pagina di Gematsu.