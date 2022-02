Monster Energy Supercross 5: mostrato il gameplay

Finalmente, dopo quella che sembrava un’eternità, abbiamo il trailer ufficiale in cui viene mostrato il gameplay di Monster Energy Supercross 5, il quinto gioco della serie dedicato alle corse motociclistiche più spericolate del mondo videoludico. Il gameplay in se ci mostra un sacco di veicoli e divise spettacolari con una risoluzione degna di un titolo next gen e per Microsoft Windows, e dobbiamo proprio dire che i ragazzi di Milestone si sono davvero dati da fare questa volta per portarci un simile gioiellino. Proprio per l’occasione, ci hanno dato una comunicazione speciale in cui affermano:

“Pronto a goderti un po’ di gameplay emozionante? In collaborazione con il celebre creator Enduro – Game ecco il primissimo gameplay di Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5. Salta, atterra e corri più veloce che puoi! Quest’anno, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 presenta un gameplay migliorato grazie ad alcuni upgrade al controllo della moto, dando più libertà e precisione. Anche lo sterzo è stato rivisto per una guida più precisa in tutte le fasi a terra; ultimo ma non meno importante, vengono ora affinati anche il sistema delle sospensioni e la gestione della curva, che permette di essere più aggressivi senza cadere aprendo il gas a fine derapata.”

Vi ricordiamo che Monster Energy Supercross arriverà il 17 marzo 2022.