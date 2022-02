Rebel Wolves è il nome del nuovo studio creato dal direttore di The Witcher 3

Konrad Tomaszkiewicz, il direttore di The Witcher 3 ha formato un nuovo studio chiamato Rebel Wolves. Tomaszkiewicz ha annunciato questa settimana la formazione del team di sviluppo composto da persone che hanno lavorato per titolo di CD Projekt Red secondo l’annuncio condiviso mercoledì. Un nuovo gioco di ruolo è stato preso in giro per le console più recenti e le piattaforme PC, ma i dettagli su come potrebbe essere questo gioco non sono stati condivisi in quel momento. Il nuovo studio Rebel Wolves sta lavorando per aggiungere al suo team di talenti ora. Altri che lavorano nello studio che conosciamo finora includono il design director Daniel Sadowski che ha lavorato al gioco originale di Witcher, il direttore narrativo e scrittore principale Jakub Szamałek che ha lavorato a The Witcher III, Cyberpunk 2077 e Thronebreaker, la direttrice dell’animazione Tamara Zawada che ha lavorato in The Witcher III e Cyberpunk 2077 e l’art director Bartłomiej Gaweł che ha lavorato a tutti i giochi di Witcher. Michał Boryka ricoprirà il ruolo di CFO mentre Robert Murzynowski assumerà il ruolo di capo dello studio.

“Per tutti noi qui a Rebel Wolves, i videogiochi sono sempre stati qualcosa che ci sentivamo destinati a fare, qualcosa di radicato nel nostro DNA”, ha detto Tomaszkiewicz. “Personalmente, non potrei essere più felice di aver unito le forze con amici che condividono questa passione. Stiamo sviluppando un videogioco a cui vorremmo giocare in un modo che dovrebbe essere realizzato. Vogliamo far evolvere il genere RPG di creando storie indimenticabili e suscitando emozioni profonde, il tutto lavorando come una squadra affiatata unita da un obiettivo e un’ambizione condivisi. Collettivamente, immaginiamo Rebel Wolves come un luogo in cui sviluppatori di giochi esperti possono riaccendere la loro passione, dove possono concentrarsi sul loro mestiere e riversare il loro amore in un titolo straordinario e ambizioso. Vogliamo rimanere piccoli e agili, un luogo in cui le persone si conoscono e si prendono cura l’una dell’altra”.