League of Legends: Elise riceverà un aggiornamento grafico alle mosse

Oltre ad aver rilasciato la patch 12.4 proprio oggi nei server ufficiali, League of Legends ha in serbo ancora un’altra sorpresa che arriverà con la 12.5, ed infatti Elise, la Regina dei Ragni, riceverà un aggiornamento grafico alle sue mosse. Si tratta di uno dei campioni più vecchi del grande moba di Riot Games, e vedendo che ultimamente stanno migliorando la qualità delle mosse di molti eroi (perlopiù di vecchia data, non ci stupisce vedere che anche la mezza umana mezza ragno sia stata scelta, considerando che le opzioni non erano proprio tante.

Un video su Youtube dell’utente Terty ci mostra con cura e dettaglio cosa è cambiato per ogni abilità di Elise facendo un paragone con le varie skin che il campione possiede, infatti abbiamo una miglioria generale per:

Elise modello base.

Elise Loto Mortale.

Elise Vittoriosa (oramai non più disponibile).

Elise Luna di Sangue.

SKT T1 Elise.

Elise Megagalattica.

Potete notare che alcune non sono presenti, specialmente quelle più recenti, e la risposta dovrebbe essere quasi ovvia: grazie agli strumenti sempre più all’avanguardia di cui League of Legends dispone attualmente, è naturale che i modelli più recenti abbiano anche delle animazioni molto belle, e infatti è proprio questo il caso.