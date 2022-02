Fortnite: ritorna la NBA sul battle royale

L’NBA è tornata ancora una volta su Fortnite con una nuova collaborazione dal vivo ora nel gioco battle royale per celebrare la stagione numero 75 del campionato e l’imminente gioco NBA All-Star. Con il recente annuncio dei personaggi di Uncharted nel gioco, questo ritorno sembra quasi un sogno che si avvera. Ciò significa che c’è un nuovo hub NBA chiamato “NBA 75 All-Star Hub” che i giocatori possono esplorare, nonché abiti nuovi e di ritorno da acquisire. Per la prima volta, i giocatori di Fortnite potranno anche esprimere il proprio voto dall’interno del gioco per decidere quale emote verrà aggiunta durante questo evento. Di tutte le nuove funzionalità, il voto con emote è forse l’attrazione più grande poiché chiede ai giocatori di essere coinvolti nell’evento. Le opzioni per la nuova emote includono tre diverse celebrazioni, ma solo una di queste verrà aggiunta al gioco.

“Per la prima volta in assoluto, i giocatori di Fortnite possono votare nel gioco per una futura Emote! Vivi ora fino alle 10:00 ET del 23 febbraio 2022, esplora l’NBA 75 All-Star Hub e i suoi numerosi servizi, inclusi campi da basket interni ed esterni, cabine fotografiche e aree lounge. L’area esterna è una sezione di ‘NBA Lane ,’ un cenno alla stagione della NBA per celebrare l’NBA 75!”

Di conseguenza, i giocatori possono votare cinque volte al giorno con possibilità di voto in diretta fino al 23 febbraio. Successivamente, l’emoticon vincitrice verrà annunciata sui social media. Potete anche raccogliere oggetti come un nuovo spray NBA dall’hub con missioni aggiuntive disponibili per i giocatori da completare durante l’evento. Si ritorna in grande sul battle royale di Epic Games, e non vediamo l’ora di vedere anche il vostro parere sull’evento in arrivo.

Just in time for the NBA All-Star 2022, the @NBA has joined Fortnite again 🏀

Explore the NBA 75 All-Star Hub where you can vote for an NBA celebration to become a future Emote. Also, check out the Shop for new and returning Items!#NBAAllStar #NBA75https://t.co/BlK7CrTx7C pic.twitter.com/AVXJWKtEhQ

— Fortnite (@FortniteGame) February 16, 2022