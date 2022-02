Annunciata la NASCAR College iRacing Series

In collaborazione con NACE Starleague, NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing), la venture statunitense che organizza e gestisce campionati automobilistici, ha annunciato la NASCAR College iRacing Series. Un campionato dedicato agli studenti americani che vedrà sfidarsi oltre 500 università e college.

Con un montepremi di 50 mila dollari in borse di studio, la competizione permetterà ai giocatori amatoriali di entrare nel mondo dell’eRacing professionale. Il campionato sarà inoltre presentato da sponsor di eccezione come Coca-Cola, Southern Computer Warehouse, Playseat, e Logitech.

L’evento avrà inizio il 24 Febbraio 2022 con la prima di 3 gare che si svolgerà durante il virtual Daytona International Speedway sulla piattaforma iRacing. Le successive competizioni continueranno durante il corso della primavera, con delle date ancora in via di definizione.

Le diverse iniziative eNASCAR hanno visto una crescita esponenziale. Abbiamo pensato che questo fosse il momento giusto per raggiungere un audience più giovane e lanciare la NASCAR College iRacing Series in modo da mostrare agli studenti le grandi opportunità che il settore di sim racing può offrire.

NASCAR non è nuova nel settore esport e eRacing, l’associazione ha creato diverse iniziative e tornei che permettevano a questo mondo di unirsi alle gare non virtuali, dando la possibilità anche ad alcuni piloti di parteciparvi.

È fondamentale per CSL Esports e Playfly sports continuare ad espandersi e crescere all’interno del NACE Starleague. Integrando il sim racing come parte della lega non solo ci permette di dare grandi opportunità agli studenti con diversi interessi videoludici, ma prolunga anche il nostro collegamento, presente già da tempo, con l’educazione, in questo caso quella concentrata principalmente con l’ingegneria e con il settore dell’Esport.

Rob Johnson, CEO di CSL Esports