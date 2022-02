Rainbow Six Siege: aggiornamenti sul Six Invitational

Il Six Invitational 2022 è iniziato, la competizione più importante dell’anno dello sparatutto tattico Ubisoft sta riscontrando un grandissimo successo, nonostante lo spostamento dell’evento da Montreal a Stoccolma, dall’8 Febbraio tutti i fans si sono collegati per vedere chi alzerà il Martello dei campioni e raggiungerà l’ambitissimo montepremi di 1 Milione di Dollari per il primo classificato.

I migliori 20 team di Rainbow Six Siege si stanno affrontando durante l’Invitational, continuando il tour mondiale dell’esport di Ubisoft. I team si sono qualificati tramite il sistema di punti SI: i vincitori dei Major (i tornei più importanti) sono stati i FaZe Clan e i Team oNe, oltre ai team europei in cima alla classifica quali i Natus Vincere, i BDS Esport e i Damwon Gaming. Inoltre all’interno del torneo vediamo:

Ninjas In Pijamas

Spacestation Gaming

Rogue

Team Empire

MNM Gaming

FURIA

Team Liquid

MIBR

DarkZero Esports

Oxygen Esports

Soniqs

TSM

Elevate

SANDBOX Gaming

CYCLOPS athlete gaming

Con ormai metà delle squadre fuori dal torneo, ci stiamo avvicinando alle finalissime, i TSM hanno dimostrato la loro forza mandando i Team Liquid nel girone dei perdenti e lo stesso vale per gli Empire che inaspettatamente hanno sconfitto i Soniqs con un colpo di reni e si sono aggiudicati la finale del girone dei vincitori.

Tra i rimanenti team vediamo anche i MIBR e i FaZe, che stanno lottando per rimanere all’interno della competizione, entrambi si scontreranno rispettivamente contro Oxygen e DarkZero. Difficile a dirsi quale team riuscirà a prevalere, con molti degli equilibri di potere tra le squadre che si sono rivoluzionati durante il corso del torneo. Entrambe le partite saranno disputate oggi, con le finali dei playoff il 19 e 20 Febbraio.

Per guardare tutte le partite basta collegarsi ai canali YouTube e Twitch dedicati, mentre gli aggiornamenti sui risultati del torneo verranno pubblicati nella sezione esports di GameVillage.