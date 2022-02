Horizon Forbidden West ed Elden Ring già in streaming su Twitch, fate attenzione!

Horizon Forbidden West ed Elden Ring sono sicuramente 2 dei titoli più attesi del 2022, con il primo (qui la nostra recensione) atteso per domani 18 febbraio e il gioco di From Software che invece si farà attendere fino al prossimo 25 febbraio. Eppure, qualcuno è già entrato in possesso di una copia dei 2 titoli, decidendo addirittura di giocarli tramite Twitch, diffondendo in rete spoiler su spoiler.

Come segnalato tramite il forum Reddit infatti, alcuni utenti che hanno messo le mani su Horizon Forbidden West ed Elden Ring hanno deciso di non aspettare la scadenza degli embarghi, portando sia l’uno che l’altro direttamente sulla piattaforma streaming e venendo ovviamente bannati da Twitch. Già, perché come in molti già sapranno, non è possibile streammare un gioco su Twitch fino allo scadere dell’embargo streaming, pena il ban temporaneo dalla piattaforma. Purtroppo però, alcuni utenti per forza di cose si sono già spoilerati alcune sequenze dei 2 giochi, mentre in rete sono finiti alcuni video-gameplay e filmati. Fate attenzione se non volete incappare in qualche spoiler e cercate di resistere fino ai 2 day-one!