Elden Ring: FromSoftware rivela le classi del Confessor e del Samurai

Il prossimo gioco di ruolo d’azione ad alta fantasia di FromSoftware, Elden Ring , è probabilmente uno dei giochi più attesi di questo mese e, sebbene gli sviluppatori siano ancora un po’ timidi nel mostrare più del necessario al pubblico là fuori, hanno comunque rilasciato le informazioni necessarie. Di recente, hanno rivelato due classi disponibili nel gioco e anche i requisiti di sistema per PC.

Attraverso il Twitter ufficiale di Elden Ring, FromSoftware ha rivelato altre due nuove classi di personaggi e ha condiviso un primo sguardo per le caratteristiche del Confessor e del Samurai. La prima è una spia capace di fare incantesimi senza sforzo e abile con le spade. La seconda classe rivelata è un abile combattente proveniente dalle lontane terre di Reeds. Specializzato nell’uso di katane e archi lunghi. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Caratteristiche

Elden Ring sarà disponibile dal 25 febbraio per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PC tramite Steam.

