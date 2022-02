Dragonball Z Dokkan Battle: Producer Letter di Febbraio

Una lettera da parte della produttrice di Dragonball Z Dokkan Battle versione Global è stata pubblicata stamattina alle ore 6:00 italiane a sorpresa su Twitter, Facebook ed Instagram.

La comunicazione, effettuata in video, è divisa in tre punti:

“About Battle Hour”

Dragonball Games Battle Hour 2022 (per approfondire) è un evento in streaming online previsto per il 18 e 19 febbraio.

Al contrario di altri giochi già presenti nella versione dello scorso anno, Dragonball, Dragonball Z Dokkan Battle farà il suo debutto in questo evento nel 2022 con due live stream dedicate:

“DOKKAN DATA’22“: “Storia di dokkan nel 2022”, probabilmente una review delle novità e miglioramenti apportati dal recente “Z UPDATE” che ha rivoluzionato il gioco in tutte le sue componenti;

“DOKKAN QUIZ Challenge“: un quiz sul gioco, le meccaniche, i personaggi e molto altro con il quale Bandai punta ad aumentare l’interazione tra pubblico e team di sviluppo.

Sarà possibile interagire in tempo reale, fare domande, rispondere al quiz ed interagire con gli altri spettatori per ottenere Dragon Stones (valuta di gioco).

“Special Information”

Vista la mole di nuovi giocatori portata dal “Update Project Ver. Z“, la produttrice di Dokkan Global annuncia un evento esclusivo che, al contrario di ciò che accade di solito, sarà disponibile prima nella versione Global e successivamente in quella giapponese.

Un cambio radicale è previsto anche per gli “Special Pack“, pacchetti presenti nello shop ormai datati.

L’obiettivo sembra essere cercare di rendere appetibili i pacchetti per tutti i giocatori, che siano veterani o novizi.

Il “Beginner’s Power Surge Pack” conterrà 50 Dragon Stones, un ticket da scambiare con una lista di personaggi aggiornata e molto altro.

Per celebrare il revamp di questi pacchetti sarà disponibile un Dokkan Festival esclusivo che, anche se non ci sono informazioni precise al riguardo, potrebbe offrire summon gratuite giornaliere come fu per il Ver. Z Update.

“Survey”

In modo simile a come è stato gestito ad Ottobre, Bandai rilascia un sondaggio interessate.

Per quanto la maggior parte delle domande sembrano simili, se non identiche, a quelle dello scorso sondaggio, una in particolare ha catturato l’attenzione dei giocatori.

“Cosa ti aspetti dalla versione internazionale in futuro?”

La prima risposta selezionabile è molto particolare ed inaspettata per la maggior parte dei fan:

“Implementazione personaggi in contemporanea con la versione Giapponese”.



Come i giocatori ormai sapranno bene, la versione Giapponese del gioco ottiene gli aggiornamenti circa sei mesi prima della versione Global, cosa che ha portato molti giocatori a migrare da una versione all’altra del gioco.

Che sia in programma una fusione dei due server?

Difficile, ma non impossibile.

Sicuramente questa ipotetica fusione dovrebbe avvenire almeno dopo Luglio 2022, mese in cui è previsto il Settimo Anniversario (per maggiori informazioni) del gioco (attualmente disponibile nella versione giapponese).

E voi cosa ne pensate?

Sperate in una fusione o preferireste che le due versioni di gioco rimanessero separate seppur ottenendo gli aggiornamenti contemporaneamente?