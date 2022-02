Dragon Quest X Offline: pubblicate informazioni sul Character Builder

Square Enix ha rilasciato nuove informazioni e screenshot per Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline introducendo il Character Builder. Ricordiamo che lo sviluppatore ha posticipato all’estate 2022. Sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Inoltre, il contenuto scaricabile dell’espansione Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline è stato posticipato dall’estate 2022 all’autunno 2022. Di seguito una panoramica:

In Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes offline, potete sviluppare l’eroe e i membri del tuo gruppo tramite il Character Builder. Potete sbloccare i pannelli utilizzando i punti abilità guadagnati salendo di livello per apprendere nuove abilità, incantesimi e colpi di grazia, oltre a ottenere effetti abilità. Quali pannelli sbloccare dipende da voi. Caratteristiche



Impara potenti abilità attraverso i pannelli segreti

Aumenta di livello abilità e incantesimi con i pannelli Skill-Up

Migliora ulteriormente le tue abilità con i pannelli di potenziamento di alto grado

L’eroe ha un albero delle abilità per ogni tipo di arma

Nuove abilità e incantesimi non sono limitati al Character Builder

Impara potenti abilità e incantesimi tramite le abilità uniche dei membri del tuo gruppo

Di seguito una panoramica di Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline:

Combattimento a turni

Il combattimento nel nuovo titolo di Dragon Quest utilizza il familiare sistema di combattimento a turni della serie.

Nuovo comando Tattica

Nel gioco puoi dare istruzioni generali al protagonista e al party con il comando Tattiche.

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.

Dragon Quest X Offline verrà lanciato per PlayStation 5, PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam nell’estate 2022 in Giappone. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.