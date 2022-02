Getsufumaden Undying Moon: Update 1.0 disponibile ora

Con il rilascio dell’aggiornamento 1.0 Getsufumaden Undying Moon (per approfondire) esce definitivamente dall’early access.

Il gioco è ora disponibile su Steam per l’acquisto (qui).

L’Early Access ha portato una serie di novità e migliorie interessanti al gioco, vediamo quali:

Aggiunto un nuovo personaggio giocabile – Getsu Renge

Aggiunta la difficoltà Apprendista per i giocatori che trovano il gioco troppo impegnativo

Aggiunte nuove opzioni come “Smontare” e “Alzare il livello dell’attrezzatura”.

Aggiunto un nuovo stage, Subspace Citadel

Aggiunti nuovi nemici, incluso Daidarabotchi, boss della Subspace Citadel

Aggiunta la Hall of Treasures, che permette ai giocatori di tenere traccia dei nemici sconfitti

Aggiunta una nuova arma primaria, Whip

Aggiunta una nuova Arte Segreta, “Weapon Rack Order”

Bug fix, migliorie al gameplay e alla quality of life per un gameplay più bilanciato

Getsufumaden Undying Moon supporta 11 lingue ed è disponibile all’acquisto in due versioni: quella base, e quella Deluxe che fornisce in aggiunta un artbook digitale, la colonna sonora inedita, e la versione giapponese di Getsu Fuma Den uscita su Famicom mai commercializzata prima in occidente.