WWE 2k22: 2K pubblica due nuovi trailer

2K ha pubblicato due nuovi trailer per il suo titolo sportivo basato sul wrestling, WWE 2K22. Di recente è stato pubblicato il trailer sulla leggenda del wrestling The Undertaker. Il trailer mostrava l’Immortal Pack, che contiene tre skin diverse per il wrestler texano.

Nei due nuovi trailer, viene mostrato il settore dei general manager dove è possibile scegliere tra personaggi famosi come Adam Pearce, Sonya Deville, Shane e Stephanie McMahon. Nel primo viene spiegato come nei panni del general manager i giocatori dovranno guidare i loro lottatori verso la vittoria. Il secondo trailer è un’intervista agli sviluppatori. Di seguito una panoramica di WWE 2k22 tramite Steam:

Scendi dagli spalti e ottieni il controllo completo del WWE Universe.



Colpire così duro non è mai stato così facile. Tutto, dai comandi alla grafica mozzafiato, è stato riprogettato per immergerti così tanto nell’azione che avrai l’impressione di trovarti a bordo ring durante un match di WrestleMania.

Caratteristiche

Controllate le superstar e le leggende di WWE : Eseguite tuffi, liberatevi dagli schienamenti e mettete a segno mosse finali con le Superstar e Leggende WWE più grandi e realistiche di sempre.

: Eseguite tuffi, liberatevi dagli schienamenti e mettete a segno mosse finali con le Superstar e Leggende WWE più grandi e realistiche di sempre. Il mio General Manager: Nei panni di un general manager della WWE, sarete voi a prendere le decisioni per il brand. Assumete il comando di Raw, SmackDown, NXT o NXT UK e seleziona il vostro roster di Superstar e Leggende WWE per competere contro i GM rivali nella realizzazione del brand di maggior successo del WWE Universe. Create lo show più seguito organizzando intense rivalità, tipi di match esagerati, sfide per il titolo ed eventi PPV in un’escalation di arene e pubblico. Decidete le regole, poi giocate nei panni di una Superstar, interferite come GM o prendete decisioni dietro le quinte: la scelta è solo vostra.

WWE 2k22 sarà disponibile dall’11 marzo su PC tramite Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.