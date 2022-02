Let’s Get Fit: nuovo Fitness Game

Esclusivamente per Nintendo Switch viene presentato Let’s Get Fit (maggiori informazioni).

Il bisogno e la voglia di allenarsi comodamente da casa negli ultimi due anni si sono fatti sentire.

Il covid, il lockdown e le restrizioni hanno portato tutti a rivedere le proprie abitudini.

Ma perché smettere di allenarsi solo perché si esce di meno?

Ravenscourt, Vocler ed Exkee forniscono un nuovo strumento efficace per riuscire a non perdere l’allenamento comodamente da casa.

I controller di Nintendo Switch tengono traccia dei movimenti del giocatore e ciò, in combinazione con un set di lacci disponibili con la copia fisica del gioco, permetterà ad i giocatori di ottenere il massimo dagli esercizi proposti in game.

Sarà inoltre possibile creare un numero infinito di routine di allenamento personalizzate, scegliendo tra una vasta gamma di esercizi che vanno dalla ginnastica dolce agli allenamenti intensivi.

L’introduzione delle classifiche online e dei calendari di gioco in Let’s Get Fit aiutano a mantenere alta la motivazione dei giocatori.

Più precisamente saranno presenti: