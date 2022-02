Plentypede è disponibile su Steam

Plentypede è un gioco sparatutto in terza persona 2.5D. Il giocatore deve resistere contro il nemico che cerca di raggiungere i portali alla fine della linea. A prima vista Plentypede può sembrare semplice, ma non fatevi ingannare, è tutta una questione di tempismo e di spirito di osservazione.

qui Gli elementi strategici provengono dalla scelta dei giusti potenziamenti che si adattano al vostro stile di gioco e dalla ricarica del cannone al momento giusto. Plentypede può anche essere buono per migliorare le abilità motorie e la capacità di analizzare i problemi in breve tempo. Plentypede è un gioco arcade di ispirazione olandese in cui è importante usare la giusta strategia. Presenta diversi livelli, armi e abilità. Potete trovare il trailer di lancio. Di seguito la dichiarazione di Alex de Vries, produttore di Favour Toys Studios:

Fare un gioco da soli per la prima volta è impegnativo, e non si ha idea se si è riusciti, fino a quando i giocatori non possono sperimentare il gioco da soli. Questo è l’inizio di altri giochi in sviluppo. Siamo così felici di poter finalmente lanciare il gioco e questo è speciale. Il team ha fatto un ottimo lavoro.

Favour Toys Studios è una filiale della società 4TuneGames BV, che si occupa della distribuzione di titoli di successo e vanta un gruppo di aziende in diverse regioni del mondo. La passione per i giochi continua dopo più di 30 anni nel settore della distribuzione di giochi per editori e studi di alto livello in tutto il mondo. Ogni azienda si concentra su marketing, vendite e PR e con la nuova filiale sullo sviluppo dei giochi.