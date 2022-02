Mario Kart 9: leaker riaccende le speranze

Molti fan di Mario Kart si aspettavano che un nuovo gioco della serie venisse svelato al Nintendo Direct (per approfondire), ipotesi che sembrava confermata dai vari rumor online.

Nintendo ha invece annunciato che il gioco Mario Kart 8 Deluxe avrebbe invece ricevuto 48 nuove piste tramite un nuovo DLC.

Un Leaker però cerca di fare luce sullo stato di Mario Kart 9.

Invece di un nuovo gioco, Nintendo ha annunciato che Mario Kart 8 Deluxe (sito ufficiale) avrebbe ricevuto 48 piste.

La società ha anche rivelato che il Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass sarà rilasciato in sei ondate fino al 2023, con la prima ondata che include Coconut Mall di Mario Kart Wii, Choco Mountain di Mario Kart 64, Tokyo Blur di Mario Kart Tour e altre cinque piste non specificate.

Il DLC sarà reso disponibile anche tramite l’espansione Nintendo Switch Online.

Ciò ha dato a molti fan l’impressione che Mario Kart 9 non fosse nemmeno in fase di sviluppo, ma il famoso leaker Nintendo Zippo sostiene il contrario.

Zippo afferma che il Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass è stato sviluppato interamente da Bandai Namco mentre un nuovo gioco di Mario Kart è ancora in lavorazione.

Zippo sostiene inoltre che presto avranno maggiori informazioni sulla situazione.

Ciò potrebbe significare che i rumor contenenti informazioni su Mario Kart 9 potrebbero non essere del tutto falsi.

Alcune di questi hanno offerto informazioni su possibili modifiche al gameplay nel sequel.

Alcuni esempi erano personaggi di altre IP come Star Fox, Pikmin, The Legend of Zelda e Kid Icarus che si univano al roster, le monete sono state eliminate completamente, tipi di scatole grandi e piccole, che si dice contengano oggetti più potenti e meno potenti, e i giocatori che hanno solo uno slot oggetto disponibile.

Sebbene queste informazioni siano di buon auspicio per un nuovo gioco di Mario Kart, è improbabile che vengano annunciate fino al rilascio di tutti i DLC per Mario Kart 8 Deluxe.

Nel frattempo, i giocatori possono divertirsi giocando al DLC Booster Course Pass gratuitamente online, poiché i giocatori non dovranno pagare il DLC per accedere alle nuove piste nel multiplayer online.

Mario Kart 8 Deluxe è disponibile per Nintendo Switch.