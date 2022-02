Yu-Gi-Oh! Master Duel: arriva il Festival XYZ

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia il Festival Xyz. Il primo evento per Yu-Gi-Oh! Master Duel al via oggi, con nuovi contenuti per l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! Gioco di Carte Collezionabili (TCG). L’arrivo del Festival Xyz aggiunge il nuovo “Gate” “Enforcers of Justice” in Solo Mode, con nuove sfide, nuove missioni Duello e ricompense basate sul Deck “Lightsworn”. Il nuovo Gate è disponibile ora.

Inoltre, i giocatori potranno mettere le mani su un nuovo Structure Deck, Rage of Cipher, che contiene, tra le altre, la nuova carta Cipher Drago Occhi Galattici. Rage of Cipher è disponibile ora per l’acquisto in-game. E se questo non fosse abbastanza: per celebrare l’arrivo del Festival Xyz, i giocatori che effettueranno il login durante l’evento riceveranno 500 Gemme come Bonus Festival Xyz. Infine, al accedendo al gioco tra oggi e il 25 aprile i Duellanti riceveranno ulteriori 300 Gemme per festeggiare il raggiungimento dei 100.000 follower globali sugli account social ufficiali del gioco.

INIZIA IL FESTIVAL XYZ!

Evento a tempo limitato, il Festival Xyz vedrà i giocatori Duellare utilizzando speciali restrizioni, come ad esempio il fatto che solo mostri Xyz potranno essere inclusi nell’Extra Deck. I giocatori si sfideranno per ottenere Medaglie e guadagneranno ricompense basate sul numero di medaglie ottenuto. Sia che si vinca, perda o pareggi il Duello, si otterranno Medaglia, a patto che si porti a conclusione lo scontro. I giocatori potranno anche ottenere Medaglie doppie utilizzando i propri Deck.

Il Festival Xyz durerà dalle 8:30 del 17 febbraio alle 5:59 del 24 febbraio. Per tutti i dettagli visitate il sito ufficiale di Yu-Gi-Oh! Master Duel.