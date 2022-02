Marvel’s Avengers: gli sviluppatori parlano della roadmap

Marvel’s Avengers, dal suo lancio, non ha goduto di tantissima poplarità finora. Il gioco ha deluso la maggior parte dei giocatori e dei critici al momento del rilascio, e il supporto insufficiente da allora non ha esattamente aiutato le cose. Aggiunte di personaggi come Kate Bishop, Occhio di Falco e Pantera Nera sono state accolte con indifferenza nel migliore dei casi, mentre la recente aggiunta di Spider-Man (esclusivamente su PlayStation) è stata ampiamente criticata.

Per quanto riguarda ciò che ci aspetta per il gioco, è la migliore ipotesi di chiunque al momento. Il già citato Spider-Man è stato l’ultimo grande aggiornamento di contenuti per il gioco, e siamo ben oltre il periodo coperto dall’ultima roadmap del gioco. Quindi cosa c’è dopo? Beh, sembra che Crystal Dynamics non sia ancora pronta a parlarne.

In un aggiornamento mensile degli sviluppatori sul sito ufficiale del gioco, lo sviluppatore ha condiviso alcuni dettagli su alcune correzioni e modifiche in arrivo per il gioco a breve e medio termine, ma ha detto che “non sono ancora pronti a rivelare la prossima roadmap completa”. Quindi quando possiamo aspettarci questa roadmap? Beh, non sembra che le cose siano state ancora finalizzate, quindi potrebbe volerci ancora un po’.

Crystal Dynamics ha scritto:

Non vediamo l’ora di condividere di più sui nostri piani a lungo termine e lo faremo non appena i nostri team finalizzeranno i programmi di sviluppo e di lancio. “Abbiamo amato le nostre avventure insieme, e siamo entusiasti di mostrare e condividere con voi le avventure che abbiamo pianificato per nuovi modi di combattere, nuovi Eroi con cui combattere, nuove sfide da affrontare e come abbiamo intenzione di continuare ad espandere i Marvel’s Avengers.

Mentre ci sono state speculazioni là fuori che Crystal Dynamics e Square Enix potrebbero scegliere di terminare il supporto per Marvel’s Avengers, per ora, non ci sono prove concrete che lo suggeriscano. Meno di un anno fa, infatti, Crystal Dynamics ha detto che intendeva sostenere il gioco “per gli anni a venire”. Anche l’editore Square Enix ha suggerito lo stesso in passato.