Metro Exodus vende 6 milioni di copie

La serie Metro di 4A Games è cresciuta in statura e popolarità in modo significativo negli ultimi dieci anni, e con Metro Exodus nel 2019, la serie di sparatutto post-apocalittici ha toccato nuove vette in molteplici modi. Con una storia eccellente, una grafica all’avanguardia e un’espansione del gameplay della serie con un design più aperto, Metro Exodus ha consegnato probabilmente il miglior capitolo della serie fino ad oggi, ed è stato ampiamente lodato per aver fatto quel passo avanti. Fortunatamente, l’accoglienza della critica si è riflessa anche nelle vendite del gioco.

In un recente rapporto fiscale, Embracer Group, la società madre di 4A Games, ha riportato forti entrate per il trimestre precedente (ottobre-dicembre), e ha citato le vendite continue di titoli “evergreen” nel suo catalogo posteriore come il driver principale di tali entrate. Uno di questi giochi è Metro Exodus, che ora ha venduto oltre 6 milioni di unità in tutto il mondo da quando è uscito nel febbraio 2019. Il gioco ha anche visto un’impressionante edizione migliorata rilasciata su PC, PS5 e Xbox Series X/S l’anno scorso, ma la società non ha menzionato quanto questo abbia contribuito alle sue vendite.

Non sarebbe una sorpresa, visto il successo del gioco, se Embracer Group e 4A Games volessero continuare a investire in Metro come serie, e di sicuro sembra che lo stiano facendo. Un quarto gioco principale della serie è attualmente in lavorazione, mentre 4A Games sta anche lavorando su un’esperienza multiplayer indipendente. Nel frattempo, lo sviluppatore ha anche un nuovo FPS IP in sviluppo.

Metro Exodus è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.