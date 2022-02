Submerged Hidden Depths in uscita il 10 marzo

Submerged Hidden Depths, come viene riportato dalla casa di sviluppo Uppercut Games, uscirà per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (Steam).

La data di uscita per queste piattaforme sarà il 10 marzo 2022. Il gioco d’avventura è attualmente disponibile solo su Stadia, dal dicembre del 2020.

Il co-fondatore Ed Orman di Uppercut Games in un comunicato stampa ha affermato che:

“Avendo originariamente sviluppato Submerged: Hidden Depths per Google Stadia, è una nuova alba per il gioco mentre ci avviciniamo al suo rilascio per PC e console il 10 marzo. Il nostro team è cresciuto e ha imparato così tanto da quando ha creato Submerged, e poi di nuovo quando abbiamo iniziato Submerged: Hidden Depths, quindi è fantastico poter mostrare la differenza che l’apprendimento ha fatto al gioco. La nostra visione è rimasta fedele, così come il nostro desiderio di creare quell’esperienza rilassante per i giocatori, ma la qualità e la profondità del nostro lavoro sono aumentate vertiginosamente”.

Informazione generali (da Steam) :

Submerged: Hidden Depths è un’avventura di “esplorazione rilassante” in terza persona senza combattimenti, ambientata tra le rovine sommerse di un mondo meraviglioso. Assumi il ruolo di Miku e Taku: una, maledetta da un misterioso potere che vuole usare a fin di bene, l’altro, determinato a non lasciare che li faccia a pezzi.

