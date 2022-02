The Last Of Us: la serie HBO non uscirà nel 2022

Purtroppo la serie The Last Of Us non andrà in onda nel corso di questo 2022.

Sono passati quasi due anni da quando HBO in collaborazione con Sony hanno annunciato la realizzazione della serie tv basata sull’omonimo gioco targato Naughty Dog.

Casey Bloys, il capo della programmazione di HBO e HBO Max, ha dichiarato che la messa in onda potrebbe essere per il prossimo anno, poiché le riprese in Canada non sono ancora terminate.

Ci si sarebbe aspettato che lo show fosse pronto entro la fine del 2022 perché secondo dei rumors, le riprese sarebbero dovute concludersi a metà dell’anno corrente. Ora le speranze dei fan sono di riuscire a vedere la prima stagione nei primi mesi del 2023.

Se volete leggere di più su Naugthy Dog e The Last Of Us vi consigliamo di dare una letta a questo articolo.