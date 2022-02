Voice Of Cards: The Forsaken Maiden disponibile ora

Finalmente è uscito il seguito di Voice of Cards: The Isle Dragon Roars. Il gioco di carte di Square Enix è ora disponibile per PS4, PC e Nintendo Switch.

Voice of Card: The Forsaken Maiden, nonostante sia un sequel, può essere goduto anche da chi non ha giocato al precedente capitolo in quanto la storia è a sé stante.

Oggi Square Enix ha rilasciato sui propri social un trailer per annunciare l’uscita digitale di questo titolo.

Informazioni sul gioco (Steam):

Voice of Cards: The Forsaken Maiden è ambientato su isole remote protette per generazioni dalle Sacerdotesse e ora sull’orlo della distruzione. L’eroe, determinato a salvare gli isolani, si avventura in mare aperto insieme a Jeri, una ragazza che non è riuscita a diventare Sacerdotessa.

Secondo gioco della serie Voice of Cards, in cui tutti gli elementi sono presentati tramite carte come nei tradizionali GDR da tavolo e libri-gioco.

Una storia toccante in un mondo affascinante e malinconico, realizzato da YOKO TARO (direttore creativo), Keiichi Okabe (direttore musicale) e Kimihiko Fujisaka (character designer).

#VoiceOfCards: The Forsaken Maiden is out today on Switch, PS4 and Steam.

Step into the shoes of the hero of our tale as he sets forth on a grand adventure told entirely through the medium of cards.

May the waves see you safely across the tides. 🌊 pic.twitter.com/WvX9mwgOpD

— Square Enix (@SquareEnix) February 17, 2022