Assassin’s Creed The Ezio Collection: trailer di lancio su Switch

Come annunciato il mese scorso, da oggi 17 febbraio è disponibile la Assassin’s Creed The Ezio Collection su Switch; dopo PlayStation 4 e Xbox One, la collection con i tre capitoli della saga con Ezio Auditore arrivano sulla console Nintendo.

Per l’occasione Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Assassin’s Creed The Ezio Collection contiene le campagne single-player e tutti i DLC di:

Assassin’s Creed II

Assassin’s Creed Brotherhood

Assassin’s Creed Revelations

insieme a due cortometraggi, Assassin’s Creed Lineage e Assassin’s Creed Embers.

Assassin’s Creed II – La saga di Ezio inizia con l’esplorazione e i combattimenti durante il Rinascimento italiano, un periodo di arte, ricchezze e cospirazioni.

Assassin’s Creed Brotherhood – Un viaggio nella più grande città d’Italia, Roma, il centro del potere, dell’avidità e della corruzione, mentre Ezio diventa leader di un’intera Confraternita di Assassini.

Assassin’s Creed Revelations – Due Assassini, un solo destino. Prendi parte all’avventura finale di Ezio mentre ripercorre i passi del suo grande mentore, Altaïr, in un viaggio di scoperta e rivelazione nella Costantinopoli del XVI secolo, nel cuore dell’Impero Ottomano.