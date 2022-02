Red Solstice 2 Survivors: disponibile Gruppo Condatis

Da oggi 17 febbraio arriva un nuovo DLC per Red Solstice 2 Survivors: si tratta di Gruppo Condatis, che porta una nuova storia per la compagna, una nuova classe, sensitivo, ed altro all’interno del GDR strategico sviluppato da Ironward e pubblicato da parte di 505 Games. Per l’occasione è stato fatto uscire un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Queste le caratteristiche del nuovo DLC, attraverso la pagina ufficiale del gioco su Steam:

NUOVA STORIA CAMPAGNA

Gioca nei panni del Maresciallo, un potente sensitivo che lavora per il governo Condatis di Arcadia. Vivi una nuova storia con nuovi e vecchi personaggi e ambientazioni.

Gioca nei panni del Maresciallo, un potente sensitivo che lavora per il governo Condatis di Arcadia. Vivi una nuova storia con nuovi e vecchi personaggi e ambientazioni. NUOVA CLASSE SENSITIVO

Scaglia oggetti, teletrasporta nemici e lancia getti psionici contro gli avversari: la tua mente è la tua arma.

Scaglia oggetti, teletrasporta nemici e lancia getti psionici contro gli avversari: la tua mente è la tua arma. PLOTONI

Il Gruppo Condatis non è mai da solo! Gli mancheranno armi ed equipaggiamento, ma compensano coi numeri! Chiama i soldati a combattere al tuo fianco!

Il Gruppo Condatis non è mai da solo! Gli mancheranno armi ed equipaggiamento, ma compensano coi numeri! Chiama i soldati a combattere al tuo fianco! E MOLTO, MOLTO ALTRO!

Combatti e sopravvivi contro i nuovi nemici di classe cacciatore! E rimani in movimento con la nuova meccanica del QG VLAK.

(Potete partecipare ai contenuti Gruppo Condatis di un altro giocatore senza possedere il DLC. Tuttavia non potete hostare una campagna Gruppo Condatis senza avere il DLC.) Ricordiamo infine che arriveranno altri due DLC in questo 2022, ottenibili anche tramite il season pass: RIBELLI (in arrivo nel 2° trimestre del 2022) e M.E.R.C.S (in arrivo nel 3° trimestre del 2022).

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio del nuovo DLC di Red Solstice 2 Survivors. Il precedente DLC era Howell-Barrex Inc.