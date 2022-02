Nintendo Switch Sports: aperte le iscrizioni per il play test

Dato che Nintendo Switch Sports è un titolo piuttosto importante e delicato per la celebre serie di Nintendo, è naturale che pensassero di creare delle sessioni di play testing per vedere come funzionano le differenti modalità di gioco al suo interno, e sembra che ci abbiano preceduto. Infatti, oggi è stato dato l’annuncio che questo fine settimana verranno aperte delle sessioni di play testing online per vedere come performerà il titolo in generale. Tutti potranno partecipare, e non ci saranno particolari restrizioni o limitazioni che impediranno ai giocatori l’accesso, ma ci sono comunque delle piccole regole da rispettare, che sono:

Una console Nintendo Switch (Nintendo Switch Sports Online Play Test non è compatibile con Nintendo Switch Lite).

Un account Nintendo



Una connessione a Internet

Un’iscrizione a Nintendo Switch Online attiva

Inoltre, vi mandiamo di seguito l’annuncio fatto da Nintendo stessa:

“In preparazione all’uscita di Nintendo Switch Sports, il 29 aprile, condurremo un Online Play Test per valutare una serie di aspetti tecnici e migliorare la qualità del gioco. Il software dell’Online Play Test rappresenta una versione non finale del prodotto ed è soggetto a modifiche. Potrebbero verificarsi errori o comportamenti imprevisti durante il gioco. Se hai un’iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online e desideri partecipare all’Online Play Test, continua a leggere per scoprire come fare.”