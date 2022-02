Valheim: un nuovo aggiornamento introduce le caverne di ghiaccio

L’ultimo aggiornamento di Valheim è stato ora rilasciato, ma non per il gioco live stesso. Invece, è disponibile per coloro che hanno aderito al reparto del Public Testing di Valheim creato da Iron Gate Studios, il che significa che è simile agli aggiornamenti che vengono rilasciati prima sui server di prova di altri giochi per consentire ai giocatori di provare le nuove funzionalità. Sono state aggiunte un sacco di novità al suo interno, e non vediamo l’ora di mostrarvele di seguito. I contenuti veramente nuovi sono sempre la parte più importante di qualsiasi aggiornamento, incluso Valheim, quindi, naturalmente, il clou di questa versione sono le nuove Caverne di Ghiaccio.

Si troveranno solo in aree inesplorate, hanno specificato gli sviluppatori, ma includeranno nemici non ancora trovati in altre parti del gioco e altre risorse da raccogliere. Oltre a questa nuova funzionalità, vengono testati anche elementi come il supporto completo del controller e altro ancora. Puoi controllare tutto ciò nelle note sulla patch di seguito e puoi attivare la patch ora per provare le cose da solo, ma tieni presente che, come qualsiasi aggiornamento in fase di test, questo potrebbe non essere stabile, hanno detto gli sviluppatori.:

Frost Caves aggiunto come nuovo dungeon (apparirà solo in aree inesplorate).

Nuovi nemici: Ulv, Cultisti e Pipistrelli.

Nuovi materiali di fabbricazione: iuta rossa, capelli Fenring, artiglio Fenring.

Nuovo set di armature: Cappotto Fenris, Gambe Fenris, Cappuccio Fenris. (equipaggia tutto in una volta per un bonus extra!).

Nuova arma: Flesh Ripper (disarmato).

Nuovi pezzi di costruzione: tappeto di iuta rossa, tenda di iuta rossa, braciere in piedi.

Nuovo evento: “Hai agitato il calderone”.

Il resto dell’aggiornamento è dedicato a mostrare semplicemente dei piccoli bufix e cambiamenti che non compromettono troppo l’esperienza di gioco generale. L’update di Valheim è già arrivato, pertanto potrete provarlo nel Public Testing del titolo e vedere di persona queste nuove aggiunte.