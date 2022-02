Skull & Bones, Avatar Frontiers of Pandora e il nuovo Mario + Rabbids entro aprile 2023 per Ubisoft

Sembra che che Skull & Bones, Avatar Frontiers of Pandora e Mario + Rabbids: Sparks of Hope possano uscire entro aprile 2023. Come parte di un suo recente briefing fiscale trimestrale, Ubisoft ha fornito infatti un breve schema di ciò che la società prevede di lanciare nel corso dell’anno fiscale 2022-23, che va da aprile 2022 a marzo 2023, e ci sono alcuni punti interessanti. Ubisoft dice infatti:

“In linea con l’impegno di Ubisoft di espandere significativamente la sua offerta, il prossimo anno fiscale includerà in particolare le uscite di Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Skull & Bones, così come altri giochi interessanti”.

Mario + Rabbids Sparks of Hope è previsto per il lancio in esclusiva per Switch nel 2022, anche se alcuni report hanno suggerito che il gioco potrebbe subire un ritardato per la prima metà del 2023. Nel frattempo, non si è visto o sentito nulla di Avatar: Frontiers of Pandora dal suo reveal dell’anno scorso, anche se all’epoca, era stata data una finestra di lancio nel 2022.

Un altro titolo interessante menzionato è Skull & Bones. Il gioco di pirati online di Ubisoft è stato annunciato nel lontano 2017, e da allora, ha affrontato molteplici ritardi, problemi di sviluppo, riavvii di produzione e vari altri problemi. Più recentemente, il director associato del gioco, Antoine Henry, aveva annunciato di aver lasciato il progetto.

Nel frattempo, nel maggio dello scorso anno, Ubisoft ha detto che Skull & Bones sarebbe stato lanciato nell’anno fiscale 2023, speriamo a questo punto che questa volta accada davvero. Se il gioco uscirà davvero entro i prossimi 14 mesi, probabilmente cominceremo a ricevere dettagli ufficiali a breve.

Per quanto riguarda gli altri giochi che Ubisoft ha in cantiere e che potrebbero essere lanciati in questo periodo, Prince of Persia: The Sands of Time Remake è sparito dai radar dopo il suo ultimo ritardo, e molti stanno cominciando a chiedersi quale sia lo stato di quel progetto, anche se Ubisoft ha già detto che anche questo verrà lanciato prima dell’aprile 2023. Nel frattempo, giochi free-to-play come The Division Heartland, Ghost Recon Frontline e XDefiant sono in sviluppo.

Assassin’s Creed Valhalla: L’alba del Ragnarok arriva a marzo, mentre la fuga di notizie hanno suggerito che un nuovo gioco standalone minore e più incentrato sullo stealth nella serie verrà lanciato più avanti quest’anno o all’inizio del 2023.