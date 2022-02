Monster Crown: trailer per il lancio su PS4 e Xbox One

Già disponibile su PC e Nintendo Switch, Monster Crown arriverà a breve anche su PlayStation 4 e Xbox One. Per questo, Soedesco e Studio Aurum hanno pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia. Il titolo simil-Pokémon sarà disponibile su queste due console dal 22 febbraio.

Queste le informazioni su Monster Crown attraverso la pagina Steam:

Scopri il lugubre e crudele passato dell’Isola dei Re e scrivi una nuova pagina della sua storia con la tua squadra di mostri. Con un passato di spietati dittatori e di eroici salvatori, la pace sull’isola è di nuovo minacciata, questa volta per mano di una perfida ragazza assetata di potere. Solo tu e i mostri con cui stringerai un patto potrete impedire che l’isola finisca di nuovo nell’opprimente stretta della tirannia. Le decisioni che prenderai determineranno chi sei. Sceglierai di diventare il salvatore dell’isola o ti ergerai a messia dell’oscurità?

Caratteristiche: