World of Warcraft: mostrata la Survival Guide della patch 9.2

La Survival Guide di Blizzard per World of Warcraft per la patch 9.2 è arrivata, e come ogni altro tipo di video uscito prima, ci dà una preview di quello che ci potremo aspettare in questo nuovo aggiornamento:

Con l’aiuto del Primus, tu e i tuoi alleati vi farete strada a Zereth Mortis. Il destino delle Terretetre e di tutti i regni dell’aldilà è in pericolo, siccome il Carceriere mira a porre fine all’intera esistenza.

Insegui le forze di Zovaal nel Sepolcro dei Primi, mentre il Carceriere si prepara a dominare la realtà in questa epica incursione di Shadowlands con 11 boss tra cui Anduin Wrynn stesso.

Le mutevoli sale di Torgast, Torre dei Dannati rivelano nuovi Blocchi e nuove sfide. Supera le sfide sempre più complesse di Fine dell’Eternità.

La Sintesi di Protoforma è una nuova modalità di creazione che ti permette di creare cavalcature e mascotte a tema Zereth Mortis per espandere la tua collezione.

Ma non solo, abbiamo notizie anche per il PvP e le Mitiche+.

Una nuova arena sfida gli aspiranti campioni a mettersi alla prova! Per eoni, i Necrosignori di Maldraxxus hanno affinato le loro creazioni al Colosseo di Maldraxxus. Ora, l’arena è aperta a qualunque tipo di sfidante. Inoltre, Tazavesh, il Bazar Celato, sarà disponibile in modalità Eroica nella Stagione 3. Raduna il tuo gruppo e scopri merci esotiche e strane creature mentre affronti assassini ignobili, guardie con quattro braccia, un pirata drago dell’infinito e molti altri nemici.

Inoltre, potrete ottenere il nuovo set d’armatura dei Progenitori con due bonus, per offrire al tuo personaggio nuove abilità di specializzazione. Il set include cinque pezzi: per la testa, le spalle, il torso, le mani e le gambe. Il primo bonus si sblocca equipaggiando 2 pezzi del set, il secondo si sblocca equipaggiando 4 pezzi del set. Costruisci il tuo set sconfiggendo i boss del Sepolcro dei Primi, tramite tutte le attività della Gran Banca e altri metodi.

World of Warcraft si avvia verso la conclusione di Shadowlands: cosa ne penserà la community?