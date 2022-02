League of Legends: Renata Glasc è finalmente disponibile

La Vetrina Campioni di Renata, la Baronessa Chimica e nuovo campione supporto di League of Legends è arrivato, possiamo vedere con chiarezza tutte le sue abilità e mosse che la baronessa porta con sé nella Landa degli Evocatori.

Renata è un supporto incantatore con un twist curioso: diciamo che è più portata a motivare gli altri a fare il suo lavoro, e pertanto questa sua natura egoistica è una parte fondamentale del suo gameplay. In particolare, quello che ha fatto preoccupare i giocatori è la sua suprema, che porta un nuovo tipo di debuff, il berserk, e il potenziale di rovesciare gli scontri a squadre proprio nel momento più cruciale della partita. Ma di per sé, Renata è molto debole individualmente, e proprio per questo bisogna dare merito a Riot Games di aver creato un campione come si deve. La Vetrina Campioni, inoltre, serve anche a dare una notizia fondamentale che molti non pensano subito, e cioè che Renata è effettivamente uscita nei live server da adesso. Costerà 7800 essenze blu o 975 RP, e per qualche settimana costerà questa cifra, ma poi si abbasserà a 6300 essenze blu come al solito. La Baronessa Chimica è pronta a sfoderare il suo potenziale in League of Legends, ma bisognerà vedere come si comporterà nel meta attuale e nelle partite classificate.