Rainbow Six Extraction supera i 5 milioni di giocatori

Ubisoft ha annunciato , nel report del terzo trimestre, i numeri dei giocatori aggiornati per Rainbow Six Extraction e Rainbow Six Siege con la serie dello sparatutto che si trova in un periodo di aumento del numero di vendite. Di recente il gioco aveva superato i 3 milioni di giocatori nella prima settimana.

Il titolo recentemente uscito, ha già superato i 5 milioni di giocatori dal suo lancio a fine gennaio, che, ovviamente, include anche tutti i giocatori che avrebbe portato tramite Game Pass e il suo Buddy Pass. Ad ogni modo, sembra un lancio abbastanza solido. Non sorprende che anche Rainbow Six Siege stia continuando a crescere, avendo accumulato oltre 80 milioni di giocatori fino ad oggi, di cui 10 milioni sono stati stimati solo nell’ultimo anno. Rainbow Six è una delle serie più produttive di Ubisoft, e sebbene la mancanza di una nuova modalità per giocatore singolo nella serie abbia deluso alcuni fan, non si può negare che non venga apprezzato dalla community. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale PlayStation:

Per decenni, la squadra Rainbow ha fatto da scudo contro le più pericolose minacce globali immaginabili. Ora dobbiamo affrontare la più grande minaccia di sempre: l’invasione di un alieno mutante e letale. Per sopravvivere dovrai adattare la tua strategia di continuo.



Caratteristiche

Forma una squadra e gioca a questo FPS tattico cooperativo per 1-3 giocatori.

Padroneggia 4 livelli di difficoltà regolabili, una modalità classificata e un sistema di progressi articolato. Fai salire di livello le abilità degli operatori in nuovi modi e ottieni nuove armi e nuovi oggetti estetici e scopri la storia dietro all’invasione.

Gioca con gli amici su qualsiasi piattaforma grazie al supporto del Cross-play.

Rainbow Six Extraction e Rainbow Siege sono entrambi disponibili su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam. Extraction è disponibile anche su Google Stadia.