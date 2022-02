Scommesse eSports: League of Legends il più popolare, ma solo 7° per montepremi

Il mondo degli eSports, anno dopo anno, cattura sempre maggiore attenzione, anche da parte di un pubblico più ampio rispetto al target di riferimento. I tornei di videogames con gli incontri che si svolgono a livello internazionale, oltre agli appassionati del genere coinvolgono sempre più anche gli scommettitori.

Nonostante lo scorso anno le arene, che in genere ospitano il pubblico per le migliori gare, siano rimaste vuote a causa del Covid-19, il settore ha continuato a crescere. Tutti i siti di betting online ormai hanno la loro sezione scommesse sugli eSports, con le competizioni di League of Legends o Dota 2 a primeggiare sugli altri eventi. I più diffusi guadagnano maggiori attenzioni da parte dei bookmaker che offrono anche bonus e promozioni legati ad essi.

Ma a parte il guadagno che possono offrire ai siti scommesse eSports e a chi si diverte a puntare, queste gare sono una discreta fonte di reddito per chi ci gioca. Ormai un mestiere molto ambito in cui però, per arricchirsi, bisogna primeggiare. Ma a quanto ammontano i montepremi annuali degli eSports? A dispetto della popolarità dei vari eSports, la classifica in base ai montepremi riserva qualche sorpresa.

League of Legends e Fortnite gli eSports meno generosi

Anche chi non ha la passione dei videogame competitivi conosce League of Legends. Tutti i migliori siti scommesse eSports propongono quote sul gioco prodotto da Riot Games. Nonostante la sua popolarità LOL non è in cima alla classifica per montepremi, ma si piazza solo al settimo posto. In palio nel 2021 7,3 milioni di dollari, di cui EDward Gaming, la squadra campione del mondo, ne ha intascati circa 500 mila.

Più generoso il montepremi di Fortnite. Questo videogame muove tantissimo in termini di marketing, merchandising, eventi, ma si ferma in sesta posizione per quanto riguarda il montepremi. In totale ai team in gara sono stati distribuiti 9,5 milioni di dollari.

Al quinto posto c’è un gioco popolarissimo in oriente, ma ancora poco conosciuto qui da noi. Almeno per il grande pubblico che probabilmente non troverà quote o bonus scommesse eSports dedicati. Si tratta di Arena of Valor, prodotto dai TiMi, lo stesso di Pokémon Unite. Si tratta di una proposta ancora giovane, lanciata infatti nel 2021, con montepremi di 12,3 milioni.

DOTA 2 sbanca tutti con il TOP jackpot

Altre le cifre in gioco se parliamo di un videogame leggendario come DOTA 2 che con l’ultimo torneo ha stabilito una sorta di record grazie al montepremi di 47,2 milioni di dollari. Non a caso questo gioco è quotato ovunque vi siano delle scommesse sugli eSports. E se vi state chiedendo da dove vengono i soldi, la domanda è lecita e la risposta potrebbe stupire chi non è pratico di questo mondo. Infatti per la maggior parte si tratta di fondi che derivano dall’acquisto del battle pass annuale da parte dei fan.

Il montepremi di DOTA 2 è pari a più del doppio rispetto al secondo in classifica, che si ferma a un jackpot di 21 milioni. Si tratta di CS: GO amatissimo sparatutto. In terza e quarta posizione troviamo PUGB rispettivamente nelle versioni Battlegrounds e Mobile. Il survival game ha proposto due montepremi da 16 e 14,5 milioni di dollari.

Scommesse eSports

Nel corso del 2020 gli eSports hanno attirato un pubblico di circa 500 milioni di spettatori in tutto il mondo, e considerando gli ultimi 5 anni, il settore è cresciuto in media del 27% annuo. Con la pandemia il mondo degli eSports è diventato familiare anche agli scommettitori. Infatti quando tutti i campionati degli sport tradizionali sono stati interrotti a causa del Covid, sui migliori siti scommesse eSports e sport virtuali sono diventati l’unica possibilità offerta.

Con il ritorno alla vita normale l’interesse per il betting sulle competizioni tra videogiocatori non è scemato, e si può prevedere che non sia stata solo una bolla passeggera. D’altronde le contaminazioni tra il gioco d’azzardo e i videogame non sono una novità. Tantissimi i giochi che hanno fatto il salto dalle console ai casinò online. Come ad esempio Tomb Raider con Lara Croft, passata dalla playstation alle slot machine, con qualche sosta al cinema.