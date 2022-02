Cris Tales è il prossimo titolo gratuito di Epic Game Store

L’Epic Games Store ha recentemente rivelato il suo prossimo gioco gratuito settimanale a partire dal 24 febbraio fino al 3 marzo, che ora è confermato essere Cris Tales. Questo titolo pubblicato da Modus Games sostituirà l’avventura cooperativa attualmente scaricabile gratuitamente Brothers: A Tale of Two Sons.

Cris Tales è un JRPG indipendente che viene pubblicizzato come una lettera d’amore ai fan del genere, il tutto reso con uno stile artistico da cartone animato distinto e riconoscibile. Presenta un’ampia storia che abbraccia il tempo con una forte attenzione alla meccanica delle scelte e delle conseguenze. Il combattimento è, ovviamente, a turni e il gioco attualmente ha una valutazione di 74 su Metacritic. L’Epic Games Store ha distribuito un sacco di giochi gratuiti durante l’ultimo anno, per un valore stimato di oltre $ 2.190. È giusto dire che questa strategia ha pagato a palate e l’ Epic Games Store ha ora raccolto un’impressionante base di utenti di 194 milioni e in crescita. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Vivete il passato, il presente e il futuro contemporaneamente in questo fantastico tributo indie ai classici JRPG.



Cris Tales è un fantastico tributo indie ai classici JRPG con una nuova prospettiva. Osservate il passato, agite nel presente e guardate come le vostre scelte influenzano dinamicamente il futuro. Unitevi alla risvegliata maga del tempo, Crisbell, e i suoi fantastici compagni in un mondo fantasy che sta andando verso un futuro grigio. La potente Imperatrice del tempo e le sue forze minacciano di scatenare un cataclisma che distruggerà Crystallis e gli altri quattro regni della regione. Vivete una combinazione unica di storie ramificate, combattimenti innovativi ed emozione RPG nel fantastico e indimenticabile racconto di Cris Tales su come le nostre azioni hanno effetto nel tempo.

Cris tales è disponibile per PlayStation 4, Xbox Series X/S, Google Stadia, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PC tramite Steam e gratuitamente dal febbraio anche su Epic Games Store.