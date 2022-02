Xenoblade Chronicles 3 è stato valutato in Australia

Il Nintendo Direct del 9 febbraio è stato forse il più atteso dai fan poiché ha rivelato che Xenoblade Chronicles 3 arriverà su Switch a settembre. A poco tempo dal suo annuncio ufficiale da parte di Nintendo, il gioco è già stato valutato dalla classifica in Australia. Il titolo ha ricevuto una classificazione di M per Maturo e contiene temi fantasy e violenza. Questa valutazione M è in linea con le valutazioni locali assegnate a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Xenoblade Chronicles 2. Di seguito l’annuncio del nuovo capitolo di Xenoblade Chronicles dal Nintendo Direct:

Un vasto mondo attende in Xenoblade Chronicles 3, il prossimo gioco dell’acclamata serie di giochi di ruolo dello sviluppatore Monolith Soft. I giocatori assumeranno i ruoli dei protagonisti Noah e Mio nel tumulto tra le nazioni ostili di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da quelle nazioni prenderà parte a una grande storia con la vita come tema centrale. Esplorate un nuovo mondo che collegherà il futuro di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, in arrivo per Nintendo Switch a settembre 2022.

Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale di Nintendo:

Un gioco di ruolo e avventura tutto nuovo ti aspetta in Xenoblade Chronicles 3, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo settembre. Riunendo i futuri di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2, questo titolo condurrà i giocatori nel mondo di Aionios, abitato da due nazioni ostili. Sei soldati provenienti da queste nazioni prenderanno parte a un viaggio epico dove la vita è il tema centrale. Noah e Miyo sono i due protagonisti. Il primo è un soldato e tramandante Keves, mentre la seconda è un soldato e un tramandante Agnus.

Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile da settembre su Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.