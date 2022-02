Embracer Group: 25 giochi AAA entro il 2026

Embracer Group stima l’uscita di almeno 25 giochi AAA entro il mese di aprile del 2026.

Negli ultimi anni ha acquistato numerosi studi di sviluppo, grandi o piccoli che siano, oltre che ad artisti del calibro di Saber Interactive, Gearbox Entertaiment, THQ Nordic, Deep Silver e tanti altri. Non dovrebbe sorprendere che Embracer Group abbia un sacco di giochi in cantiere.

La società ha di recente rilasciato il proprio rapporto fiscale trimestrale andando così a confermare che ha più di 25 giochi AAA attualmente in lavorazione nei suoi studi di sviluppo, in cui il lancio è previsto prima dell’aprile del 2026. Escludendo i giochi AAA, Embracer in questo momento vanta la bellezza di ben 216 progetti di sviluppo in corso.

Per quanto riguarda i titoli AAA, non si hanno ancora notizie in merito. Secondo alcune indiscrezioni 4A Games sta lavorando a una nuova IP, un sequel di Metro e un’esperienza multiplayer di Metro.

Dopo le recenti acquisizioni di Embracer Group come Dark Horse Media, la società ha dichiarato in conferenza stampa: