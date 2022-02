Dragon Age 4: uscirà nel 2023?

Jeff Grubb ha dichiarato che lo sviluppo di Dragon Age 4 è nei tempi previsti. Secondo Jeff dovrebbero mancare “circa 18 mesi a partire da oggi”, prevedendo un lancio non prima della fine del 2023.

Lo sviluppo di Dragon Age 4 di BioWare sembra andare bene, senza alcun intoppo. Jeff Grubb ha dichiarato nell’ultimo episodio di GrubbSnax che il gioco è in ottima forma e che il team sta raggiungendo i traguardi che si erano prefissati. Il tutto viene riportato tramite la pagina Twitter “Idle Sloth”.

BioWare è probabile che deciderà di rilasciare qualche frammento di gameplay entro la fine del 2022, per non lasciare i fan senza niente nell’attesa. Inoltre c’è la possibilità che a causa di alcuni problemi che si potrebbero verificare durante lo sviluppo o semplicemente per aggiustare o perfezionare il gioco, l’uscita possa slittare al 2024.

Non sono state ancora confermate ufficialmente le piattaforme su cui uscirà Dragon Age 4, anche se le voci affermano che non sarà un titolo cross-gen. Dopo i problemi con Anthem e il successo di Star Wars Jedi: Fallen Order per EA, sarà un gioco di ruolo per giocatore singolo anziché un servizio live.

Jeff Grubb said on the latest episode of GrubbSnax, Dragon Age 4 is in very good shape, they're hitting their milestones. The game is on schedule, which is about 18 months out from today. He expects it to release maybe late 2023 at the earliest.

Source:https://t.co/vBsZI5a8eW pic.twitter.com/QwuSF3iRvt

— Idle Sloth (@IdleSloth84) February 18, 2022