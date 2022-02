Street Fighter 6: nuove conferme sul suo annuncio lunedì

Un paio di giorni fa vi avevamo parlato di un possibile annuncio di Street Fighter 6: vi avevamo fatto sapere del countdown misterioso pubblicato da Capcom, che al momento in cui scriviamo finirà tra due giorni e 15 ore, quindi quando qui in Italia sarà la mattina, presto, di lunedì 21 febbraio.

Come vi avevamo detto, non ci sono messaggi, immagini o qualcosa che potesse far pensare ad un nuovo Street Fighter, ma c’è la finale del Capcom Pro Tour per Street Fighter 5: Championship Edition che finisce proprio il 20, con il conto alla rovescia che terminerà proprio durante lo svolgimento.

A questo si vanno ad aggiungere le parole dello scrittore Jeff Grubb (Forgotten Realms tra i tanti), che nell’ultimo episodio di Grubbsnax ha affermato di aspettarsi l’annuncio di Street Fighter 6 per lunedì.

Qui sotto potete vedere il tweet dell’utente Idle Sloth, che cita proprio Grubb. Noi non possiamo far altro che attendere e vedere se effettivamente alla fine del misterioso countdown verrà annunciato il prossimo episodio dello storico picchiaduro targato Capcom.