Hearthstone: l’inizio della stagione 2022 e il Lobby Legends Raid Leaders

Il primo evento eSport di Hearthstone dell’anno, Lobby Legends: Raid Leaders, arriverà su YouTube e Twitch il 2 e 3 aprile. Si sfideranno 16 giocatori della modalità Battaglia da tutto il mondo per ottenere una parte del montepremi totale di 50 mila dollari.

Per qualificarsi al torneo Lobby Legends: Raid Leaders, i giocatori dovranno raggiungere i primi posti delle rispettive classifiche regionali entro la fine di febbraio. Sono 16 i posti per i migliori giocatori di ogni regione: Americhe, Asia Pacifica ed Europa. Coloro che riusciranno a raggiungere la vetta delle classifiche verranno invitati ad un torneo di qualificazione da 48 giocatori che si terrà offline il 14 marzo. Alla fine delle qualificazioni, i 12 migliori giocatori, insieme ad altri 4 top-player dalla cina, avanzeranno al torneo finale che verrà trasmesso in diretta.

Blizzard ha dato la possibilità a tutti i giocatori che competeranno nelle qualificazioni e nella Lobby Legends: Raid Leaders di trasmettere in co-streaming sui loro canali, quindi avremo la possibilità di vedere anche il punto di vista dei creator e degli streamer che parteciperanno.

Inoltre saranno presto disponibili informazioni su un secondo torneo Battlegrounds: Lobby Legends, che si terrà con tutta probabilità a maggio, prendendo in considerazione la classifica di fine marzo.

Sul Twitter dedicato agli eSport di Hearthstone, per tutto febbraio e marzo, saranno condivise informazioni sul formato del torneo, il sistema di punteggio, le qualifiche e molto altro. Fino ad allora, il regolamento di Battlegrounds: Lobby Legends è disponibile nell’apposita sezione del sito del gioco.

Inoltre il primo Masters Tour dell’anno che darà inizio agli eSport di Hearthstone nel 2022 inizia questo weekend, il Masters Tour Onyxia’s Lair sarà trasmesso solo su YouTube dal 17 al 20 febbraio.

