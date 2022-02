Fortnite: sono arrivati i personaggi di Uncharted

Come annunciato, dopo la caccia al tesoro, i personaggi di Uncharted sono arrivati nel mondo di Fortnite. Da oggi 18 febbraio alle 15:00 infatti Nathan Drake e Chloe Frazer sono sbarcati sull’isola per cercare un bottino diverso dal solito.

Come scritto sul sito ufficiale nel negozio oggetti si possono raccogliere costumi e altri oggetti basati su Uncharted, sia relativi alla versione film di Sony Pictures (a proposito, qui la nostra recensione) che alla serie originale dei giochi di Naughty Dog.

Dal sito:

ESPLORA L’ISOLA CON NATHAN DRAKE E CHLOE FRAZER

Nathan Drake non ha mai esplorato l’Isola prima d’ora, ma non sarà certo un problema per questo impareggiabile avventuriero (in particolare se ci sono tesori da scovare!)

Il costume di Nathan Drake include lo stile predefinito basato sul film e quello del gioco UNCHARTED 4: Fine di un ladro Passa dall’uno all’altro nell’Armadietto!

La famigerata ladra mercenaria Chloe Frazer è pronta ad approfittare delle ricchezze sconfinate dell’Isola.

Il costume di Chloe Frazer include lo lo stile predefinito Senza giacca basato sul film e quello del gioco UNCHARTED 4: l’Eredità Perduta. Come per il costume di Nathan Drake, potrai passare da uno stile all’altro nell’Armadietto! Il dorso decorativo Zaino di Chloe è incluso nel costume Chloe Frazer.

ALTRI TESORI DEL SET UNCHARTED

Insieme ai costumi di Nathan Drake e Chloe Frazer (+ il dorso decorativo Zaino di Chloe) potrai raccogliere anche i seguenti accessori del set Uncharted:

CERCA LA TUA FORTUNA CON LE MAPPE DI DRAKE

Dopo aver trascorso un po’ di tempo sull’isola, Nathan Drake si lascerà alle spalle delle mappe del tesoro. Dal 18 febbraio alle 15:00 ora italiana fino alla fine di Capitolo 3 Stagione 1, recupera le mappe di Drake e lasciati guidare verso il tesoro sepolto! Usa il piccone per recuperare il tesoro e goditi una montagna di bottino prezioso.

Qui sotto potete vedere il tweet sul profilo ufficiale di Fortnite.

Sic parvis magna. "Greatness from small beginnings"

Iconic treasure seeker Nathan Drake and Chloe Frazer from the Uncharted Series make their way to the Island!

Read more about these Outfits along with a new treasure themed item coming to the Island: https://t.co/NRuzAz3G0B pic.twitter.com/C7NZ9BNQnm

— Fortnite (@FortniteGame) February 18, 2022