McPixel 3: arriva nel 2022 su Steam

Il publisher Devolver Digital e lo sviluppatore Sos Sosowski hanno annunciato, sui loro social, McPixel 3 per PC. Il titolo verrà lanciato nel 2022 sulla piattaforma Steam, con data ancora non rivelata.

McPixel 3 non è altro che il sequel dell’omonimo gioco rilasciato nel settembre del 2012. Devolver Digital, ironicamente, ha dichiarato:

Queste le informazioni sul gioco, presenti su Steam:

È un uccello? È un aereo? No, impossibile, sta cadendo troppo velocemente… È McPixel! Un aspirante eroe che continua a cacciarsi nelle situazioni più incredibili.

Sventa un disastro dopo l’altro usando metodi anticonvenzionali ma divertenti per scatenare il caos, tra cui: evocare uno spider-miliardario, avere un barbecue nei pantaloni, scazzottare un T-Rex fin nello spazio profondo, fare la pipì dentro auto sportive e dare calci nelle palle a Fork Parker.

Se volete vedere il trailer per saperne di più vi consigliamo di cliccare qui. Qui sotto, il trailer di Sos Sosowski.

Just in case you missed it, McPixel 3 is real!https://t.co/qwcN9HDxM8

— Sos Sosowski (@Sosowski) February 18, 2022