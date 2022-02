Rainbow Six Siege: trailer cinematografico con Zofia ed Ela

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, di quasi 4 minuti dal titolo Sisters in Arms, con protagoniste due operatori dell’FPS, ovvero le sorelle Zofia ed Ela Bosak.

Questo il testo che accompagna il video:

“Non doveva essere facile, sai”. Scopri come Ela e Zofia sono cresciute fianco a fianco e come due sorelle molto diverse si sono evolute come parte del Team Rainbow. Per entrambe, le cose non saranno più le stesse.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Kunai sarà il prossimo operatore, mentere per quanto riguarda la sezione Esport, ci sono stati aggiornamenti sul Six Invitational,