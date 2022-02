Avowed: nuovi rumor svelano il periodo d’uscita

Tra le voci che dicono che Dragon Age 4 uscirà al più presto alla fine del 2023 e che Street Fighter 6 sarà rivelato lunedì, anche Avowed di Obsidian Entertainment sta arrivando. Secondo Jez Corden di Windows Central, che è apparso sul podcast World of Gaming di Boxenberger, potrebbe uscire nel Q1/Q2 2023. Uno degli argomenti riguardava la roadmap dei futuri titoli Xbox e Avowed è venuto fuori naturalmente. Corden ha parlato dello stato del gioco lo scorso ottobre e ha fornito dettagli sulle diverse classi, sugli incantesimi e sullo stato di sviluppo. Qui ha notato che:

Mi aspetto che vedremo il gioco quest’anno, perché come ho detto, l’anno scorso sembrava dannatamente pronto. C’erano alcune cose che non erano state implementate… c’erano alcuni effetti che non erano stati implementati, alcune texture che non erano state implementate. C’erano alcune luci che chiaramente non erano finite o pronte. Ma sembrava il gameplay sembrasse solido. Sembrava giocabile e pronto a partire. Penso che probabilmente vedremo il gioco rivelato quest’anno e poi forse come un lancio forse Q1, Q2 2023″.

Avowed è attualmente in sviluppo per Xbox Series X/S e PC. È ambientato nel mondo di Pillars of Eternity, in particolare The Living Lands. Mentre la serie RPG di Obsidian è sempre stata isometrica, questo è un titolo in prima persona e, secondo quanto riferito, ha una maggiore attenzione al combattimento. Se Microsoft ospiterà un altro showcase Xbox quest’estate, allora forse ne sapremo di più.