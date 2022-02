Relayer: demo in uscita il 25 febbraio

Kadokawa Games annuncia l’uscita della versione demo di Relayer (store) su PlayStation 4 e PlayStation 5 per il 25 febbraio.

La demo conterrà i primi due capitoli della storia principale, che consistono in nove stage totali, più 12 stage del Battle Simulator e un livello massimo raggiungibile di 30 (il livello massimo nel gioco completo è 300).

I dati di salvataggio possono essere trasferiti al gioco completo all’avvio.

Relayer (per approfondire) uscirà per PlayStation 4 e PlayStation 5 il 24 marzo in tutto il mondo.

Supporterà le opzioni di lingua inglese, giapponese, francese, italiana, tedesca, spagnola, cinese e coreana.