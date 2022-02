Century Age of Ashes: annunciata la data d’uscita delle versioni Xbox Series X/S

Dato il numero di giochi multiplayer che si contendono l’attenzione di tutti in questo momento, non è sorprendente che non tutti abbiano preso piede, ma anche se il gioco multiplayer di battaglia tra draghi di Playwing, Century Age of Ashes, non è stato il più grande gioco là fuori dal suo lancio su PC in dicembre, ha certamente catturato l’attenzione di molti e presto sarà giocabile da un numero ancora maggiore di persone.

Secondo quanto svelato su Twitter attraverso la pagina ufficiale del gioco, Playwing ha recentemente annunciato che Century: Age of Ashes sarà lanciato per Xbox Series X/S tra meno di un mese, il 10 marzo. Il gioco sarà caratterizzato da un cross-play completo e da una progressione incrociata tra Xbox e PC, così come le versioni successive. A proposito, l’opera uscirà anche per PS5, PS4, Xbox One e dispositivi mobili nel 2022, anche se le date per queste versioni non sono ancora state annunciate.